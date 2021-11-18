سام مرسي يكشف حقيقة تعاقده مع أحد أندية الدوري المصري

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أعرب سام مرسي لاعب نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، عن أمنيته في العودة سريعًا للمنتخب المصري مرة أخرى.

وقال مرسي في تصريحات تليفزيونية: «أعلم أن الجهاز الفني للمنتخب المصري يتابعني، وكذلك الجماهير، وأتمنى العودة للمنتخب».

وأضاف: «كيروش يمتلك خبرة جيدة، والمنتخب سيتحسن تحت قيادته، وينتظره مستقبل باهر، وهذا ما يظهر من اختياره لعدد من اللاعبين الشباب للمشاركة مع المنتخب».

وتابع: «أخوض التدريبات بكل قوة وأسعى لزيادة قدراتي، من أجل اقناع المدير الفني للفراعنة، وأن احصل على فرصة مع المنتخب مرة أخرى».

وكشف سام مرسي عن حقيقة اهتمام الأندية المصرية بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الماضية، مؤكدًا أن هناك شخص مصري تواصل معي للعب في الدوري المصري، لكني لم أعرف اسم النادي، مشيرًا إلى عدم ممانعته في اللعب داخل الدوري المصري الذي يضم العديد من الأندية الكبرى والتي تقدم مستويات متميزة.

ونفى مرسي وجود أي اتصالات بينه وبين الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة حسام البدري.

واختتم مرسي كلامه مشيدًا بما يقدمه محمد صلاح في الدورى الانجليزي، واعتقد أنه يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.