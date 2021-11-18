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كشف الدكتور جمال شعبان، رئيس مجلس أمناء مصر للصحة والتنمية المستدامة، وعميد معهد القلب السابق، مفاجئة حول تشخيص حالة الإعلامية الراحلة شيرين الدويك قبل وفاتها.

أعاد «شعبان» نشر منشور للإعلامية ميرفت المليجي، عبر حسابه على موقع فيس بوك، الخميس، وصفت خلاله الأعراض التي شعرت بها شيرين الدويك، وهي ألم في المعدة تم تشخيصه بأنه القولون، الأمر الذي عرضها للموت المفاجئ أثناء النوم.

وحذر جمال شعبان من: «السيناريو الخادع لجلطة الشريان التاجي الخلفي، ألم في المعدة، ثم تشخيص إنه قولون، ثم موت مفاجيء،أثناء النوم».

أضاف: «الدرس المستفاد لازم رسم القلب عند حدوث أي وجع في الصدر أو أعلي البطن منطقة المعدة، رحم الله الفقيدة».

ورحلت شيرين الدويك عن عمر يناهز 46 عاما، وهي آخر دفعة التحقت بالتليفزيون في عهد وزير الإعلام الراحل صفوت الشريف، ‏وهي متزوجة ولديها ولد وخريجة آداب إنجليزي.