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حاتم عمور يطرح «مايستهلني» من ألبوم بلا حدود ()

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حاتم عمور يطرح «مايستهلني» من ألبوم بلا حدود (فيديو) حاتم عمور يطرح «مايستهلني» من ألبوم بلا حدود ()

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طرح النجم المغربي حاتم عمور، أغنية جديدة بعنوان «مايستهلني»، عبر قناته على موقع الفيديوهات يويتوب ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والإذاعات والقنوات التلفزيونية.

وتعامل عمور في هذه الأغنية مع الشاعر محمد المغربي وألحان مهدي مزين، وتوزيع طارق الحجيلي ومادارا. أما كليب الأغنية تم تصويره من اخراج أنس الكاد.

«مايستهلني «هي تالث أغاني ألبوم بلاحدود لحاتم عمور لسنة 2021 ،الذي يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إضافة إلى أغنية باللغة الإسبانية ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا خلال صدور أغاني الألبوم.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال حاتم عمور الغنائية كليب «أحلى إبداع»، باللهجة العراقية من كلمات عماد الأسعد وألحان أسعد حسن وتوزيع حمزة الغازي، أما كليب الأغنية تم تصويره مشاهده بمدينة الدرالبيضاء، تحت إشراف المخرج أنس الكاد.

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