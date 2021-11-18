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حكيم: انتظروا مفاجأة في كليب «الجنة في الإمارات»

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حكيم: انتظروا مفاجأة في كليب «الجنة في الإمارات» حكيم: انتظروا مفاجأة في كليب «الجنة في الإمارات»

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أكد نجم الأغنية الشعبية حكيم، أنه فخور باختياره لغناء «الجنة في الإمارات» ضمن احتفالات الذكري 50 للعيد الوطني الإماراتي، 2 ديسمبر المقبل، قائلا إن العلاقات الوطيدة بين الشعبين والبلدين وارتباطه بالامارات شعبا وحاكما هي ما دفعته لتقديم الأغنية.

أضاف حكيم في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «الأغنية ستكون مفاجأة على مستوي الكلمات والألحان والتوزيع، أحضر لها منذ فترة طويلة، وإن شآء الله سيكون لها صدي جماهيري ضخم جداً، وأنا أستعد للسفر حالياً إلى الإمارات لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب».

الأغنية كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع طارق عبدالجابر وإخراج حسام الحسيني وٱنتاج مصطفي إسماعيل.

ويذكر ان بصمات حكيم العالمية دائما تصنع منه نجما إستثنائيا ومطلبا للمشاركة في كل الإحتفالات العربية والإقليمية .

المصرى اليوم

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