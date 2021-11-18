فنانو سوريا ينعون زهير رمضان بعد وفاته إثر التهاب رئوي حاد

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نعى عدد من الفنانين السوريين زميلهم الراحل نقيب الفنانين الممثل زهير رمضان عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم أيمن زيدان وقصي خولي وشكران مرتجي.

وتوفي نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان مساء أمس الأربعاء عن عمر ناهز 62 عاما بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد.

زهير رمضان في مشهد من مسلسل خاتون - صورة أرشيفية

وأعلنت وزارة الإعلام في سوريا إن نقيب الفنانين الممثل زهير رمضان توفي إثر التهاب رئوي حاد، بعدما ترددت شائعات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي حول وفاته إلا أن نقابة الفنانين السوريين كانت تنفي دائما صحتها.

ولد رمضان في اللاذقية عام 1959 ودفعه شغفه بالفن للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قبل أن يبدأ مشواره المهني في حقبة الثمانينات.

وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل «البديل» و«بطل من هذا الزمان» و«أبناء القهر» و«عصر الجنون» و«باب المراد» و«ضيعة ضايعة» إلا أن دور «أبوجودت» في مسلسل «باب الحارة» يظل هو الأبرز في مسيرته الفنية.

كما شارك في عدد من الأفلام الروائية منها «ليالي ابن آوى» و«رسائل شفهية» و«صبحية بحرية» وبعض الأفلام القصيرة.

وتولى منصب نقيب الفنانين في سوريا منذ عام 2014 وحتى وفاته كما كان عضوا في مجلس الشعب منذ عام 2016.