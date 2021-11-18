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تأجيل محاكمة قاتل شقيقة في المعصرة لـ13 يناير

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تأجيل محاكمة قاتل شقيقة في المعصرة لـ13 يناير تأجيل محاكمة قاتل شقيقة في المعصرة لـ13 يناير

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قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تاجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه في منطقة المعصرة ،لجلسة 13 يناير.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين محمود يوسف وسامح السيد أبوكنة ومحمد عبدالقادر وأمانة سر محمد جبر وحسام عبدالرسول.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 11سبتمبر العام الماضى بدائرة قسم شرطة المعصرة، قتل شقيقه عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد على أثر خلاف سابق بينهما، فأضمر في نفسه الشر صوبه حين تشاجرهما، وطوعت له نفسه إزهاق روحه فبسط يده لقتله، فاستل سلاحا أبيض طاعنا إياه فاحدث وفاته.

المصرى اليوم

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