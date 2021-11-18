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الدكتور إبراهيم الزير يتلقى دعوة للمشاركة في أعمال الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2021

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الدكتور إبراهيم الزير يتلقى دعوة للمشاركة في أعمال الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2021 الدكتور إبراهيم الزير يتلقى دعوة للمشاركة في أعمال الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2021
عمان - " وكالة أخبار المرأة "

وجه الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2021 والمقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي ،دعوة لسعادة الدكتور المستشار إبراهيم الزير لحضور المؤتمر الأول للكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي والمشاركة في فعالياته التي تنعقد افتراضياً في الفترة من 18- 20 نوفمبر 2021.
ويقام هذا الكونغرس لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويستعرض أهم وأحدث التطورات ذات الصلة بمتلازمة داون وتشمل محاوره الصحة والتعليم والتوظيف والرياضة والهوايات والترفيه. والحقوق التي تتضمن المستوى المعيشي اللائق، والحماية الاجتماعية، والتمثيل القانوني، إضافة إلى الدمج المجتمعي والثقافي والحق في الحياة المستقلة.
ويضم المؤتمر خبراء ومختصين وباحثين وذوي متلازمة داون وأسرهم من كافة أنحاء العالم.
والدكتور إبراهيم الزير هو خبير القانون الدولي العام والخاص ومبعوث السلام الدولي وسفير التنمية المستدامة حول العالم وسفير الجودة والتميز بالاتحاد الأوروبي وقاضي تسوية وفض المنازعات بالمحكمة الدولية بلندن".

وكالة أخبار المرأة

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