أخبار عاجلة

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003 -
شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر -
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بين خطر وحرص.. "الصحة" توعي: "امنع مقاومة مضادات الميكروبات"

Print
بين خطر وحرص.. "الصحة" توعي: "امنع مقاومة مضادات الميكروبات" بين خطر وحرص.. "الصحة" توعي: "امنع مقاومة مضادات الميكروبات"
أسبوع عالمي تتفاعل معه الوزارة لفهم أفضل لـ"قضية المقاومة والمكافحة"

بين خطر وحرص..

فعّلت وزارة الصحة، ممثلةً بالإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، اليوم، الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مقاومة الميكروبات للأدوية الذي يقام هذا العام تحت شعار"انشـر الوعي، امنع مقاومة مضادات الميكروبات"؛ وذلك خلال الفترة 13 - 19/ 4/ 1443هـ.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أن مهنة الممارسين الصحيين خطرة لتضمنها الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية غير الموجه بشكل سليم، مؤكداً أهمية الحرص عند وصف المضاد الحيوي بحيث يكون متناسباً مع العدوى التي تستدعي الحالة.

ويهدف الأسبوع العالمي للتوعية حول مضادات الميكروبات إلى فهم أفضل لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات ورفع مستوى الوعي بها والتشجيع على مكافحة تفاقم ظاهرة انتشار العدوى المقاومة لمضادات الميكروبات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمانة جدة والمرور يعلنان إغلاق طريق "فيصل بن فهد" للمتجهين

أمانة جدة والمرور يعلنان إغلاق طريق "فيصل بن فهد" للمتجهين

"الفيتامين الأهم".. ارتفاعه يُسبِّب الإصابة بالتبول المفرط والفشل الكلوي

"الفيتامين الأهم".. ارتفاعه يُسبِّب الإصابة بالتبول المفرط والفشل الكلوي

الشباب يواجه الرائد وعينه على الصدارة .. وضمك يخشى صحوة الفتح

الشباب يواجه الرائد وعينه على الصدارة .. وضمك يخشى صحوة الفتح

"الداخلية" تشارك في مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"

"الداخلية" تشارك في مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"