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CNN: فتاة 16 عامًا تزعم تعرّضها للاغتصاب من 400 شخص

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CNN: فتاة 16 عامًا تزعم تعرّضها للاغتصاب من 400 شخص CNN: فتاة 16 عامًا تزعم تعرّضها للاغتصاب من 400 شخص
السلطات الهندية تعتقل 8 رجال.. وتفتح تحقيقًا

CNN: فتاة 16 عامًا تزعم تعرّضها للاغتصاب من 400 شخص

اعتقلت السلطات في الهند ما لا يقل عن 8 رجال غرب البلاد، بعد أن زعمت فتاة (16 عامًا) أنها تعرضت للاغتصاب من قبل حوالي 400 شخص في ولاية ماهاراشترا.

وحسب "سي إن إن"، أوضح بيان صادر عن لجنة رعاية الطفل الهندية أن نحو 400 رجل قد اغتصبوا على مدى سنوات تلك الفتاة المشردة التي تقطن في منطقة، بيد، بولاية ماهاراشترا.

ووفقًا لرئيسة مركز رعاية الطفل أبهاي فيتالراو فانايف، أدلت الفتاة في شكواها باسمي شرطيين ضمن من قاموا بالاعتداء عليها.

ولفتت "فانايف" إلى أن الفتاة كانت تتسوّل من أجل المال في محطة للحافلات عندما أجبرها ثلاثة رجال حسب مزاعم الفتاة على ممارسة البغاء.

وأضافت رئيسة اللجنة أنه بينما يصعب تأكيد عدد المغتصبين المزعومين، تمكّنت الفتاة من التعرّف على ما لا يقل عن 25 من الجناة المزعومين، وحاولت الفتاة تقديم شكوى للشرطة ضد رجل اتهمته بضربها، لكن الضباط لم يسجلوها.

وقالت الشرطة في بيان يوم الاثنين إنها سجّلت قضايا ضد ثمانية ذكور بينهم قاصر تتعلق بالاغتصاب وقانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية، الذي ينص على عقوبات أشد بالسجن لفترات أطول. كما قاموا بتسجيل قضية بموجب قانون حظر زواج الأطفال.

وقالت الفتاة للشرطة إنها تزوجت في سن 13 عامًا من رجل يبلغ من العمر 33 عامًا اعتدى عليها جنسيًّا، وفق ما ذكرته "سي إن إن".

كما أخبرت الشرطة أنها تعرضت لاعتداء في منزل الأسرة، مما دفعها في النهاية إلى مغادرة المنزل والنوم في محطة الحافلات.

ووفقًا لمكتب سجلات الجريمة الوطني في الهند، فقد جرى الإبلاغ عن أكثر من 28 ألف حالة اغتصاب في العام 2020، بمعدل قضية اعتداء كل 18 دقيقة تقريبًا، بيد أن بعض الخبراء يعتقدون أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، إذ لا يتم الإبلاغ عن الكثير من القضايا بسبب الخوف من الفضيحة أو الانتقام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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