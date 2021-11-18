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447 مولودًا خديجًا بمدينة الملك سعود الطبية خلال 2021

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447 مولودًا خديجًا بمدينة الملك سعود الطبية خلال 2021 447 مولودًا خديجًا بمدينة الملك سعود الطبية خلال 2021
"المحمود": الأطفال الخدّج يكونون عرضة لعدة مضاعفات

447 مولودًا خديجًا بمدينة الملك سعود الطبية خلال 2021

شهدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بقسم حديثي الولادة بمستشفى الأطفال استقبال 447 طفلًا خديجًا خلال عام 2021م، حسَب ما ذكرته نائبة رئيس قسم حديثي الولادة بالمستشفى الدكتورة لطيفة المحمود.

وأكدت د."المحمود" أهمية فعالية اليوم العالمي للطفل الخديج في تقديم التوعية للمجتمع؛ حيث إنه يسهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل نسبة الولادة المبكرة.

وأوضحت أن الأطفال الخدج هم الأطفال الذي يولدون قبل اكتمال عمر الحمل، والذي يبلغ 37 أسبوعًا، فهؤلاء الأطفال يكونون عرضة لعدة مضاعفات منها متلازمة ضعف التنفس، ومضاعفات الجهاز التنفسي، وعدم استقرار الدورة الدموية، وعدم القدرة على الرضاعة الطبيعية، حيث تبدأ ببطء شديد؛ لأن الأمعاء تكون رقيقة.

واختتمت الدكتورة المحمود حديثها بأن الأطفال الخدج عرضة للالتهابات البكتيرية؛ لأن الجهاز المناعي لديهم غير مكتمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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