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رئيس الإسماعيلي: «لو ساب لنا الماتش يبقى خير وبركة»

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رئيس الإسماعيلي: «لو الزمالك ساب لنا الماتش يبقى خير وبركة» رئيس الإسماعيلي: «لو ساب لنا الماتش يبقى خير وبركة»

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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره غدًا الجمعة في قمة منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين في ظل تواضع نتائج الإسماعيلي منذ انطلاق بطولة الدوري فضلاً عن خسارة الزمالك في الجولة الثالثة أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة ثقيلة 5-3.

وتحدث رئيس النادي الإسماعيلي الجديد المهندس يحيى الكومي في تصريحات تليفزيونية خلال الساعات الماضية عن الدراويش كما ألقى الضوء على استعدادات أبناء الإسماعيلية للمباراة الصعبة مع الزمالك.

وقال يحيى الكومي بشكل ساخر: لو ربنا كرمنا وفزنا على الزمالك ستكون بداية جيدة، ولو الزمالك ساب لنا الماتش يبقى خير وبركة.

وأضاف رئيس الدراويش: لدينا فريق قوي، واللاعبون كانوا في حالة نفسية سيئة بسبب تأخر مستحقاتهم، ولا نمانع في رحيل أي لاعب في الفترة المقبلة بشرط أن يأتي بعرض جيد للنادي.

المصرى اليوم

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