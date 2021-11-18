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تنطلق انتخابات نادي المعادي الرياضي يوم 19 نوفمبر المقبل، التي تشكل مجلس الإدارة الجديد في دورته 2021-2025، فيما يترشح المهندس علاء فهمي، على منصب رئاسة نادي المعادي الرياضي واليخت.

وأجرت «المصري اليوم» حوارًا خاصًا مع المهندس علاء فهمي للتحدث على الإجراءات الانتخابية والخطط المستقبلية للنادي.

قال علاء فهمي: «هدفنا الأساسي رفع مستوى الصورة الذهنية لنادي المعادي الرياضي واليخت، ووضعه في المرتبة الأولى بين النوادي الرياضية والاجتماعية».

وأكمل: «يقوم برنامجنا الانتخابي على ثلاثة محاور، الأول هو محور الإدارة، ويتلخص في إعادة هيكلة للجهاز التنظيمي والأجهزة المعاونة من لجان رياضية وهندسية ورواد ومرأة، والاهتمام ودعم العنصر البشري زرفع كفاءة الادارة التنفيذية والعمالة».

وتابع: «نحن نسعى لتطوير البنية التحتية من خلال تطوير القاعات والملاعب وصالات اللعب ومناطق الأطفال، ورفع كفاءة المرافق، والاهتمام بالتصميمات التي تساعد على تسهيل مشاركة الأعضاء ذوي الهمم، وكذلك إنشاء بوابات الكترونية».

وأضاف فهمي: «أما المحور الثاني فهو الرياضة، والذي نهتم فيه بتخريج أكبر عدد من الأبطال في مختلف الألعاب مع توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة المساحة للهواة بمختلف الأعمار».

وأشار: «نهتم بتعميم مبدأ الرياضة للجميع وذلك عن طريق توفير أنشطة رياضية عامة بما يخدم أوسع قطاع من الأعضاء من السيدات والرواد والشباب، وكذلك سنقوم على مساعدة أبطال النادي للحصول على منح دراسية بالخارج، ومتابعة اللاعبين والمدربين بتقارير دورية ربع سنوية».

وبالحديث عن المحور الثالث، قال رئيس نادي المعادي: «شعارنا المئوية الجديدة لنادي المعادي، فقد حصلنا على 38 فدان للنادي في منطقة استراتيجية في القاهرة الجديدة، وتم التعاون مع المتخصصين لإنشاء الفرع على أعلى مستوى من الاحترافية، بالإضافة إلى عدم تحمل الأعضاء الحاليين أي مصروفات إضافية للمشروع عن طريق الاعتماد على طرق تمويلية خارجية للمشروع».

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وأواضح أن الأولويات الاستراتيجية للقائمة تقام من خلال التركيز وتعزيز النتائج الرائدة وتحقيق التغيير للأفضل، والتركيز على توفير الفرص التي تلبي احتياجات الأعضاء في النادي، والتركيز على تقديم خبرات رياضية وترفيهية وثقافية عالية الجودة تصب في مصلحة المجتمع ككل.

وأشار إلى أن قائمة المحترفين تضم خبرات إدارية ومؤسسية متنوعة ومتكاملة، وخبرات مالية واستثمارية، وسابقة أعمال مميزة في إدارة المشروعات الكبيرة، وتاريخ طويل في العمل العام والخدمة المجتمعية، وكذلك تضم تعدد في الفئات العمرية والدوائر الاجتماعية، كما تملك أفكار طموحة وبرنامج واضح وواقعي لتطوير النادي.

وتضم قائمة المحترفين برئاسة المهندس علاء فهمي كلا من: الدكتور خالد فهمي المرشح لمنصب نائب الرئيس، محمد بدير المرشح لمنصب أمين الصندوق، وللعضوية فوق السن منال الشلقاني، الدكتورة مروة الدالي، الدكتور محمد هاني، محمود مرزوق، عمرو قابيل، وعمر الخطيب المرشح لمنصب عضو تحت السن، عمر الجرواتي المرشح لمنصب عضو تحت السن.

الجدير بالذكر أن المهندس علاء فهمي من مواليد المعادي، وكان وزير النقل الأسبق، كما أنه رئيس مجلس إدارة نادي المعادي الرياضي واليخت الحالي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة القومية للبريد المصري، وهو أول رئيس تنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس مجلس الأمناء الجامعة المصرية للتعليم الالكتروني، كما أنه ممثل رئيس الجمهورية في مؤتمر القمة الإفريقي للبنية التحتية، وهو عميد مهندس متقاعد.