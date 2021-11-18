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محمد صلاح كان يتدخل في اختيار تشكيل ؟ المدرب العام يرد

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محمد صلاح كان يتدخل في اختيار تشكيل المنتخب؟ المدرب العام يرد محمد صلاح كان يتدخل في اختيار تشكيل ؟ المدرب العام يرد

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نفى طارق مصطفى المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول كل ما تردد حول تدخل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تشكيل الفراعنة خلال ولاية الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري.

وقال مصطفى في تصريحات إعلامية: محمد صلاح نجم كبير وأحد أفضل ثلاثة لاعبين حول العالم، لكن اختيار التشكيل أمر خاص بالجهاز الفني فقط، ولا يحدث في أي منتخب، فهو أمر غير منطقي بالمرة.

وأضاف: «كبار النجوم حول العالم يتواجدون على مقاعد البدلاء في العديد من المباريات، ولم نرى أي منهم يتدخل في الأمور الفنية، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال تواجده بنادي ريال مدريد الإسباني تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان».

المصرى اليوم

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