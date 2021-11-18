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أكد خوان براون، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن لاعبي الفريق كان لديهم حماس كبير للتحسن.

وقال براون: «أسعى للعمل بكل قوة حتى يكون للفريق شكل واضح».

وأكمل: «مواجهة الزمالك صعبة وأمام منافس جيد يملك لاعبين ومدرب على مستوى مميز، نسعى للفوز وتحقيق نتيجة جيدة ترضي وتسعد جماهير الإسماعيلي».

وتابع: «لن أغير كل شيء في الإسماعيلي خلال 3 أيام فقط أحتاج المزيد من الوقت لتصحيح أوضاع الفريق وتحسين النتائج».

وأتم: «أوجه الشكر لجماهير الإسماعيلي على حفاوة الاستقبال، وأطالبهم بوضع الثقة في اللاعبين والصبر على الفريق».