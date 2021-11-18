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طلاب المملكة يواصلون الاختبارات حضوريًّا وسط إجراءات صحية مهيأة تربويًّا

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طلاب المملكة يواصلون الاختبارات حضوريًّا وسط إجراءات صحية مهيأة تربويًّا طلاب المملكة يواصلون الاختبارات حضوريًّا وسط إجراءات صحية مهيأة تربويًّا
إشادات كبيرة من إدارات التعليم بجهود القيادة في توفير بيئة مدرسية محفزة

طلاب المملكة يواصلون الاختبارات حضوريًّا وسط إجراءات صحية مهيأة تربويًّا

يواصل طلاب وطالبات المملكة لليوم الثاني على التوالي أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول حضوريًّا، في بيئات آمنة صحيًّا، ومهيأة تربويًّا، وُفِّرت فيها كل الإجراءات الاحترازية؛ نتيجة العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- للتميز والريادة في التعليم، والإسهام في بناء أجيال المستقبل بتوفير كل الإمكانيات.

وقالت إدارة تعليم الأفلاج في تغريدة لها على تويتر: بدعم سخي من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- يواصل طلاب وطالبات تعليم الأفلاج لليوم الثاني، أداء اختبارات الفصل الأول، في بيئات آمنة صحيًّا ومهيأة تربويًّا.

وأشادت العديد من إدارات التعليم بالرعاية الكريمة التي يحظى بها التعليم والدعم السخي من القيادة الرشيدة "يحفظها الله"؛ حتى تَمكن الطلاب من أداء اختباراتهم حضوريًّا رغم الجائحة، في أجواء مفعمة بالهدوء والالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية؛ مشيدين بالجهود المبذولة لتوفير بيئة مدرسية محفزة وآمنة للطلاب والطالبات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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