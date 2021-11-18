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على أربع مراحل.. السديس يدشن مبادرة "تعزيز الملكية الفكرية"

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على أربع مراحل.. السديس يدشن مبادرة "تعزيز الملكية الفكرية" على أربع مراحل.. السديس يدشن مبادرة "تعزيز الملكية الفكرية"
أشاد بالجهود التي تبذلها وكالة الحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية

على أربع مراحل.. السديس يدشن مبادرة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، مبادرة "تعزيز الملكية الفكرية"؛ حيث تأتي على أربع مراحل، وهي: (إعداد دليل سياسات الملكية الفكرية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتوعية بالحقوق والواجبات المتعلقة بملكية الرئاسة الفكرية، وتطبيق بنود دليل السياسات والاتفاقية).

وأشاد خلال التدشين بالجهود التي بذلتها وكالة الحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية؛ مؤكدًا دورها الهام في حوكمة العمل وضبطه، وإسهامها البارز في رسم خارطة نجاح الرئاسة ووكالاتها في تحقيق خطتها الاستراتيجية (2024)، التي تأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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