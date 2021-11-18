التسويق السياح: معرض «هيوستن» يزيد من عدد الأفواج السياحية الأمريكية للأقصر

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قال الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، ان معرض هيوستن المقرر افتتاحه فى الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "رمسيس وذهب الفراعنة"، سيكون له مردود هام فى جذب مزيد من السياحة الأمريكية الوافدة والتروبج للمقاصد الأثرية الثقافية بالاقصر واسوان ، وذلك بالتزامن مع الاحتفالية الكبرى التي ينتظرها العالم لافتتاح طريق الكباش الذى سبحول الأقصر لأكبر متحف مفتوح فى العالم.

وأوضح أن هذا المعرض سيكون له دور هام فى التعريف الأكبر بقيمة الحضارة المصرية القديمة التى تجذب السياح حول العالم وما تقوم به الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى إبراز قوة مصر الحضارية .

واضاف انه وفقا لوزارة السياحة والآثار فان المعرض يضم ١٨١ قطعة أثرية، تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة وخاصة في عصور الدولة الوسطى والحديثة وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وتماثيل لبعض المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة .

ومن جانبه، قال الامين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيرى، ان معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" والمقرر افتتاحه بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية في ٢٠ نوفمبر . و الذى سوف يستمر المعرض في هيوستن لمدة ٦ أشهر ثم ينتقل بعد ذلك للعرض بسان فرانسيسكو لمدة ٦ أشهر أخرين .

وأضاف أن القاعة المقرر إقامة المعرض بها في هيوستن تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع، وذلك لمتابعة كافة التجهيزات المتعلقة بإقامة المعرض ومنها فتارين العرض واللوحات التعريفية والإرشادية والإجراءات التأمينية والاحترازية المطبقة .