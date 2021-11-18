أخبار عاجلة

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003 -
شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر -
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التسويق السياح: معرض «هيوستن» يزيد من عدد الأفواج السياحية الأمريكية للأقصر

Print
التسويق السياح: معرض «هيوستن» يزيد من عدد الأفواج السياحية الأمريكية للأقصر التسويق السياح: معرض «هيوستن» يزيد من عدد الأفواج السياحية الأمريكية للأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، ان معرض هيوستن المقرر افتتاحه فى الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "رمسيس وذهب الفراعنة"، سيكون له مردود هام فى جذب مزيد من السياحة الأمريكية الوافدة والتروبج للمقاصد الأثرية الثقافية بالاقصر واسوان ، وذلك بالتزامن مع الاحتفالية الكبرى التي ينتظرها العالم لافتتاح طريق الكباش الذى سبحول الأقصر لأكبر متحف مفتوح فى العالم.

وأوضح أن هذا المعرض سيكون له دور هام فى التعريف الأكبر بقيمة الحضارة المصرية القديمة التى تجذب السياح حول العالم وما تقوم به المصرية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى إبراز قوة الحضارية .

واضاف انه وفقا لوزارة السياحة والآثار فان المعرض يضم ١٨١ قطعة أثرية، تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة وخاصة في عصور الدولة الوسطى والحديثة وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وتماثيل لبعض المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة .

ومن جانبه، قال الامين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيرى، ان معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" والمقرر افتتاحه بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية في ٢٠ نوفمبر . و الذى سوف يستمر المعرض في هيوستن لمدة ٦ أشهر ثم ينتقل بعد ذلك للعرض بسان فرانسيسكو لمدة ٦ أشهر أخرين .

وأضاف أن القاعة المقرر إقامة المعرض بها في هيوستن تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع، وذلك لمتابعة كافة التجهيزات المتعلقة بإقامة المعرض ومنها فتارين العرض واللوحات التعريفية والإرشادية والإجراءات التأمينية والاحترازية المطبقة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل

عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري