جدل مغربي حول اختيار مي عمر عضو لجنة تحكيم مهرجان الداخلة السينمائي (تفاصيل)

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أثار اختيار إدارة مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب الفنانة مي عمر عضوا بلجنة تحكيم دورته المقبلة، حالة من الجدل والانتقادات في الأوساط السينمائية بالمغرب ومصر أيضا نظرا لعدم وجود رصيد سينمائي للفنانة مي عمر في السينما، وانتماء أغلب أعمالها التي حققت من خلالها نجاحا من خلال الدراما التلفزيونية.

أعلن مهرجان الداخلة بالمغرب اختياره للفنانة مي عمر عضوا بلجنة تحكيم الدورة المقبلة، التي تنطلق في الفترة من في الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر المقبل، في دورته العاشرة للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بالأقاليم الجنوبية المغربية.

تعرف هذه الدورة تنظيم المسابقة الرسمية للفيلم الطويل التي تتنافس فيها سبعة أفلام من الكوت ديفوار، ونيجيريا، وغانا، ومصر، والكاميرون، وبوركينافاسو، والمغرب، وذلك للظفر بجائزة الداخلة الكبرى.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخرج والمنتج السينغالي Moussa Touré وتضم اللجنة في عضويتها كل من: الممثلة TELA KPOMAHOU (بنين)

والمخرج Fila david pierre (الكونغو)

من جانبها تجاهلت الفنانة مي عمر الانتقادات حول اختيار مهرجان الداخلة لها عضوا بلجنة تحكيمه دون رصيد سينمائي، وعلقت عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام» بنشر صورتها على شعار المهرجان وكتبت: «يشرفني ان أتواجد كعضو لجنه تحكيم في الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بالأقاليم الجنوبية المغربية في الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر.

وتابعت مي عمر عبر حسابها: المهرجان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمشاركة ستة عشر بلدا، وعرض أزيد من 35 فيلما.

وأضافت: تعرف هذه الدورة تنظيم المسابقة الرسمية للفيلم الطويل التي تتنافس فيها سبعة أفلام من الكوت ديفوار، ونيجيريا، وغانا، ومصر، والكاميرون، وبوركينافاسو، والمغرب، وذلك للظفر بجائزة الداخلة الكبرى.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخرج والمنتج السينغالي Moussa Touré وتضم اللجنة في عضويتها كل من: الممثلة TELA KPOMAHOU (بنين)

والمخرج Fila david pierre (الكونغو).

تعرضت الفنانة مي عمر لانتقادات كبيرة بسبب هذا الاختيار، بالنظر إلى مشوارها الفني الذي يمتلئ بالأعمال التليفزيونية.

- صورة أرشيفية

إذ بدأت الفنانة مي عمر مشوارها الفني بمشاركتها في بطولة مسلسل «حكاية حياة»، والذي تبعته في العام التالي بالمشاركة في مسلسلات «كلام على ورق» ثم «الأسطورة» مع محمد رمضان، والذي حققت من خلاله نجاحا، أتبعته بتقديم بطولات منفردة باسمها منها «لؤلؤ»، والذي أشرف عليه زوجها المخرج محمد سامي، كما تعاونت معه في مسلسل»نسل الأغراب «والذي تعرضت بسبب وزوجها لانتقادات كبيرة بسبب المبالغة في احداثه، والإفراط في مشاهد العنف بين أبطاله أحمد لاسقا وأمير كرارة وأحمد داش وأحمد مالك، وتزامن عرضه في رمضان الماضي مع إعلان»المتحدة للإعلام«وقف التعامل مع مخرجه محمد سامي.