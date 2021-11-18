الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات طقس الأسبوع المقبل ( تفاصيل)

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تحسن نسبي في الأحوال الجوية إذ يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل ومائل البرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، مع إمكانية سقوط الأمطار علي السواحل الشرقية وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار هذه الأجواء لمدة 24 ساعة قادمة ، ليبدأ الانخفاض المحسوس في درجة الحرارة الأسبوع القادم ما بين 3 و4 درجات مئوية حتى يوم الأحد القادم 21 نوفمبر ، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وقد تصل إلى رعدية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ( السلوم – مطروح – الاسكندرية- البحيرة) ، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى وشرق البلاد ( الدقهلية – الغربية- الشرقية – المنوفية – دمياط –بورسعيد- العريش) ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

ونصحت الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، وناشدت المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة خاصة فى الساعات الأولى من الصباح منعا لوقوع حوادث بسبب الشبورة المائية التى تبدأ من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة 7 صباحا ، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة : القاهرة والوجه البحرى 25 والصغرى 17 ، السواحل الشمالية 24 والصغرى 18 ، جنوب سيناء العظمى 29 والصغرى 20 ، شمال الصعيد 28 والصغرى 16 ، جنوب الصعيد العظمى 32 والصغرى 20 .