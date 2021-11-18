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أمريكا تعيين "فاغن" سفيرًا فوق العادة لليمن.. والبيت الأبيض: محترف!

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أمريكا تعيين "فاغن" سفيرًا فوق العادة لليمن.. والبيت الأبيض: محترف! أمريكا تعيين "فاغن" سفيرًا فوق العادة لليمن.. والبيت الأبيض: محترف!
تولى مناصب عدة في بغداد وأربيل وآسيا.. ومساعٍ تتواصل بـ"ليندركينغ"

أمريكا تعيين

عين الرئيس الأمريكي جو بايدن، الدبلوماسي المخضرم ستيفن فاغن، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى اليمن.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، فإن "فاغن" دبلوماسي محترف وشغل مؤخراً منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وكان "فاغن" هو المسؤول الرئيس في القنصلية الأمريكية العامة في أربيل، كما شغل منصب مدير مكتب الشؤون الإيرانية في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية، ومنصب مدير لمكتب الشؤون الإقليمية في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

يأتي ذلك فيما وصل المبعوث الأمريكي إلى اليمن تميوثي ليندركينغ إلى المنطقة، أمس الأربعاء، ضمن جهود دبلوماسية متجددة من قبل واشنطن لإنهاء الحرب في اليمن.

وعلى الرغم من دبلوماسية "ليندركينغ" المكوكية، كانت جهود الولايات المتحدة غير مجدية، حيث يواصل الحوثيون المدعومون من إيران رفض الانخراط في محادثات وقف إطلاق النار.

وكانت جماعة الحوثي اقتحمت السفارة الأمريكية في صنعاء، المغلقة منذ العام 2015، كما اعتقلت موظفين عملوا للسفارة، وموظفين تابعين للأمم المتحدة يعملون في اليمن.
وجاء ذلك بعد تصعيد الهجوم على مأرب، أحد معاقل اليمنية في شمال شرقي اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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