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"أبل" تتحرك لعلاج مشكلة المكالمات المنقطعة على هواتف "آيفون 12"

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"أبل" تتحرك لعلاج مشكلة المكالمات المنقطعة على هواتف "آيفون 12" "أبل" تتحرك لعلاج مشكلة المكالمات المنقطعة على هواتف "آيفون 12"
عبر تحديث لنظام تشغيلها "آي أو إس 15"

تحركت شركة "أبل" بصورة عاجلة لعلاج مشكلة اشتكى منها عدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون 12"، تتمثل في انقطاع المكالمات بصورة فجائية دون سابق إنذار.

وطرحت شركة "أبل" الأمريكية تحديثًا لنظام تشغيلها "آي أو إس 15" لإصلاح تلك المشكلة؛ وفقًا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

ويعمل التحديث على إصلاح المشكلة التقنية الخاصة بإنهاء المكالمات بصورة فجائية دون سابق إنذار.

ويأتي التحديث بعد شهر تقريبًا من إطلاق أبل تحديثها لنظام "آي أو إس 15"، والذي طرح مزايا جديدة لمستخدمي هواتف "آيفون" مثل خدمة "شير بلاي" لمشاهدة الأفلام والبرامج، أو الاستماع إلى الموسيقى مع الأصدقاء عبر مكالمة عن طريق "فيس تايم".

ويمكن حصول جميع مستخدمي "آيفون 12" و"آيفون 13" على التحديث الجديد بصورة مجانية، عن طريق الذهاب إلى إعدادات هواتفهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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