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اليوم .. وزير التنمية المحلية يتفقد المناطق المتضررة من السيول بأسوان

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اليوم .. وزير التنمية المحلية يتفقد المناطق المتضررة من السيول بأسوان اليوم .. وزير التنمية المحلية يتفقد المناطق المتضررة من السيول بأسوان

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كلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الخميس، بزيارة إلى محافظة أسوان، لتفقد الأماكن المتضررة من موجة السيول التي تعرضت لها المحافظة منذ أيام، وذلك بحضور المحافظ اللواء أشرف عطية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة لمعاينة تداعيات السيول.

وتأتي الزيارة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعيات أزمة السيول بمحافظة أسوان ودعم الأسر المتضررة، حيث يقوم وزير التنمية المحلية بجولة ميدانية لبعض الأماكن المتضررة وأماكن الإيواء بمناطق الكوبانية والعلاقي.

ومن المقرر أن يعقد وزير التنمية المحلية اجتماعا بمقر محافظة أسوان، مع اللواء أشرف عطية بحضور القائمين عَلِي عمليات الإغاثة وممثلي الجمعيات الأهلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة موقف توزيع المساعدات لمتضرري السيول، وتوحيد جهود المجتمع المدني الحالية مع ما تقوم به الدولة بوزاراتها المختلفة في هذا الشأن.

كما سيختتم وزير التنمية المحلية زيارته للمحافظة بلقاء مع ممثلي أهالي المناطق المتضررة بحضور الأجهزة التنفيذية للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

المصرى اليوم

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