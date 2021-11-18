أخبار عاجلة

موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام -
محمد شبانة: الزمالك يخطط لعودة هذا الثلاثي في يناير -
طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نصائح ذهبية لمنع سيارتك من التلف وإطالة عمرها

Print
نصائح ذهبية لمنع سيارتك من التلف وإطالة عمرها نصائح ذهبية لمنع سيارتك من التلف وإطالة عمرها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصبح امتلاك سيارة من أولويات بعض الأشخاص، لكن مع التطور والتقدم في مجال صناعة السيارات ازدادت الأسعار، ما يتطلب بذل جهد مضاعف لتوفير المال والحصول على سيارة الأحلام، إليك بعض النصائح التي تطيل من عمر السيارة:

1.القيادة برفق

تجنب عمليات البدء أو التوقف بشكل مفاجئ، إذ يؤدي التسارع والفرملة غير المنتظمة إلى استهلاك الكثير من الوقود، كما أن ضغطك بشكل مفاجئ وبقوة على الفرامل يؤدي إلى استهلاكها، ما يكلفك المزيد من المال.

2.الصيانة الدورية

قم بعمل صيانة بشكل دوري لسيارتك، إذ يمكن للمحرك السيئ زيادة استهلاك الوقود بنسبة 50 %، كما أن إجراء عمليات الصيانة والضبط سيقلل من حدوث أعطال في السيارة.

3.ضغط الإطارات

افحص ضغط الإطارات بانتظام للتأكد من توافقه مع الضغط الذي توصي به الشركة المصنعة، فقيادتك بإطار به هواء أقل يزيد من فرصة تلف الإطار، كما يؤدي لزيادة استهلاك الوقود بنسبة 2%.

4.قلل استخدام التكييف

لا تستخدم مكيف الهواء كثيراً، حيث إنه يستخدم الطاقة التي يولدها المحرك، وفقاً لـ geico، لذلك استخدمه فقط عند الضرورة، ولفترات قصيرة.

كما يمكن لوسائل أخرى أن تساعدك على تقليل الحرارة في الأيام المشمسة، مثل ركن السيارة في الظل، واستخدام حاجب الريح العاكس في الحفاظ على برودة سيارتك في الأيام الحارة.

بالإضافة إلى فتح النوافذ قبل القيادة، لأن قيادتك والنوافذ مفتوحة تقلل من الديناميكا الهوائية، وتزيد من استهلاك الوقود.

5.تجنب الوزن الزائد

يقوم بعض الأشخاص بوضع بعض الأشياء في السيارة بشكل مستمر، لكن الوزن الزائد في السيارة يزيد من حملها، وبالتالي يؤدي إلى استهلاك المزيد من الوقود.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003

شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر

شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر

موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021