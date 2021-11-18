نصائح ذهبية لمنع سيارتك من التلف وإطالة عمرها

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أصبح امتلاك سيارة من أولويات بعض الأشخاص، لكن مع التطور والتقدم في مجال صناعة السيارات ازدادت الأسعار، ما يتطلب بذل جهد مضاعف لتوفير المال والحصول على سيارة الأحلام، إليك بعض النصائح التي تطيل من عمر السيارة:

1.القيادة برفق

تجنب عمليات البدء أو التوقف بشكل مفاجئ، إذ يؤدي التسارع والفرملة غير المنتظمة إلى استهلاك الكثير من الوقود، كما أن ضغطك بشكل مفاجئ وبقوة على الفرامل يؤدي إلى استهلاكها، ما يكلفك المزيد من المال.

2.الصيانة الدورية

قم بعمل صيانة بشكل دوري لسيارتك، إذ يمكن للمحرك السيئ زيادة استهلاك الوقود بنسبة 50 %، كما أن إجراء عمليات الصيانة والضبط سيقلل من حدوث أعطال في السيارة.

3.ضغط الإطارات

افحص ضغط الإطارات بانتظام للتأكد من توافقه مع الضغط الذي توصي به الشركة المصنعة، فقيادتك بإطار به هواء أقل يزيد من فرصة تلف الإطار، كما يؤدي لزيادة استهلاك الوقود بنسبة 2%.

4.قلل استخدام التكييف

لا تستخدم مكيف الهواء كثيراً، حيث إنه يستخدم الطاقة التي يولدها المحرك، وفقاً لـ geico، لذلك استخدمه فقط عند الضرورة، ولفترات قصيرة.

كما يمكن لوسائل أخرى أن تساعدك على تقليل الحرارة في الأيام المشمسة، مثل ركن السيارة في الظل، واستخدام حاجب الريح العاكس في الحفاظ على برودة سيارتك في الأيام الحارة.

بالإضافة إلى فتح النوافذ قبل القيادة، لأن قيادتك والنوافذ مفتوحة تقلل من الديناميكا الهوائية، وتزيد من استهلاك الوقود.

5.تجنب الوزن الزائد

يقوم بعض الأشخاص بوضع بعض الأشياء في السيارة بشكل مستمر، لكن الوزن الزائد في السيارة يزيد من حملها، وبالتالي يؤدي إلى استهلاك المزيد من الوقود.