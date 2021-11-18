بيل غيتس يتوقع انخفاض وفيات كورونا لمستويات الإنفلونزا منتصف 2022

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قال: بافتراض عدم ظهور متغيرات خطيرة جديدة خلال تلك الفترة

تَوقع مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، انخفاض معدلات الوفيات والإصابة بفيروس كوفيد-19، إلى ما دون مستويات الأنفلونزا الموسمية بحلول منتصف العام المقبل، بافتراض عدم ظهور متغيرات خطيرة جديدة في هذه الأثناء.

وأضاف "جيتس" اليوم الخميس، في منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة: بين المناعة الطبيعية واللقاح والعلاجات التي تؤخذ عن طريق الفم، "يجب أن ينخفض معدل الوفيات ومعدل المرض بشكل كبير جدًّا".

وقال: إن القيود الحالية التي يواجهها تطعيم العالم ضد Covid-19 ستتغير العام المقبل؛ حيث يتم حل مشكلات الإمداد.

ولفت "غيتس" في مقابلة افتراضية مع بلومبرغ: "اللقاحات هي أخبار جيدة للغاية، وسيتم حل قيود المعروض إلى حد كبير مع خروجنا في منتصف العام المقبل؛ وبالتالي سنكون مقيدين بالخدمات اللوجستية والطلب".

ويقول "غيتس" إنه ليس من الواضح في كثير من البلدان، ما سيكون مستوى الطلب؛ خاصة في أماكن مثل إفريقيا.

وأشار إلى أن العالم يجب أن يعمل على القضاء على الأنفلونزا أيضًا من أجل تقليل التهديدات من الأوبئة في المستقبل.