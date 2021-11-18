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طبيب روسي: هذا هو المذنب في 99% من حالات ارتفاع ضغط الدم!

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طبيب روسي: هذا هو المذنب في 99% من حالات ارتفاع ضغط الدم! طبيب روسي: هذا هو المذنب في 99% من حالات ارتفاع ضغط الدم!
قال: لا يستطيع الأطباء تحديده وإن حدثت الإصابات قبل عشرات السنين

طبيب روسي: هذا هو المذنب في 99% من حالات ارتفاع ضغط الدم!

أعلن الدكتور فلاديمير جيفوتوف، أخصائي طب وتقويم العظام، أن زحزحة عظام الجمجمة نتيجة إصابة، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.

ويشير الأخصائي، في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي"، إلى أن من أسباب ارتفاع مستوى ضغط الدم، زحزحة عظام الجمجمة أو انضغاط عضلي؛ بحسب " اليوم".

ويضيف موضحًا: "يؤثر في مستوى ضغط الدم توازن المحفزات الودية، التي يتلقاها القلب وتعزز عمله. أما المحفزات غير الودية -على العكس- تسبب انخفاض معدل ضربات القلب".

ويقول: "غالبًا ما يحدث خلل في هذا التوازن باتجاه زيادة تأثير المحفزات الودية. وفي حياتنا الكثير من التوتر والإجهاد والقليل من الاسترخاء، فالعقد السمبثاوية العنقية العليا لها فروع إلى القلب، ونتيجة عملها تحفز عضلة القلب؛ فإذا حصل تشوه خلقي أو إصابة مكتسبة تسببت في زحزحة العظام أو توتر عضلي، تنضغط العقد السمبثاوية بعض الشيء؛ مما يحفز عمل القلب أكثر، أي يزداد معدل ضربات القلب، وبالتالي يرتفع مستوى ضغط الدم الشرياني".

ووفقًا له، فإن المذنب في 99% من حالات ارتفاع مستوى ضغط الدم لأسباب مجهولة لا يمكن للأطباء تحديدها؛ هو إصابات الجمجمة التي حصلت حتى قبل عشرات السنين. ومن أجل تصحيح هذه الحالة، يجب إعادة العظام إلى وضعها الطبيعي وتخفيف التوتر العضلي الذي يمكن لأخصائي تقويم العظام القيام به.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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