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إصابة 3 سيدات وعامل في انقلاب سيارة بالمنيا

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إصابة 3 سيدات وعامل في انقلاب سيارة بالمنيا إصابة 3 سيدات وعامل في انقلاب سيارة بالمنيا

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أصيبت 3 سيدات وعامل في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق فرعي في دير مواس بالمنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 8451 ن ث ا، ربع بنقل، قيادة كامل ز، بطريق فرعي مؤدي إلى قرية أسمو العروس بمجلس قروي بني حرام بمركز دير مواس نتيجة السرعة.

تسبب الحادث في إصابة كلا من: منجة يحي سيد سالم، 55 سنة، الفت سند عبدالباقي، 28 سنة، وصباح على توفيق، 28 سنة، ومحمد على بكر، 27 سنة، مقيمون جميعا في قرية البدرمان بمركز دير مواس.

تم نقل المصابين إلى مستشفي دير مواس المركزي لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة وقائدها تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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