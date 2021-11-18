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"التحالف" يؤكد: سنضرب بحزمٍ أي اعتداء على المطارات المدنية والمدنيين

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"التحالف" يؤكد: سنضرب بحزمٍ أي اعتداء على المطارات المدنية والمدنيين "التحالف" يؤكد: سنضرب بحزمٍ أي اعتداء على المطارات المدنية والمدنيين
استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن: "سنضرب بحزمٍ أي اعتداء على المطارات المدنية والمدنيين".

وأكد التحالف أنه تم تدمير ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والمسيرات ومنظومات اتصالات، وأنه تم استهدف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وأشار "التحالف" إلى أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقال تحالف دعم الشرعية: إن الضربات الجوية شملت أهدافًا بمحافظات: (صنعاء، وذمار، وصعدة، والجوف).

وأضاف "التحالف" أنه نفّذ عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستي والمسيرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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