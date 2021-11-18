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أكد أسامة نبيه، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن النادي الأهلي يملك مدرب خبير في القارة الافريقية، مؤكدًا أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء، يعرف التعامل جيدا مع المباريات الكبيرة.

وقال أسامة نبيه في تصريحات تليفزيونية: «تغير طريقة لعب الأهلي وموسيماني في مباراة القمة أثرت على الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك خلال اللقاء».

وأوضح أن غياب المدرب العام مع باتريس كارتيرون، سبب في هزيمة الفريق أمام الأهلي في مباراة القمة بخماسية.

وتابع :«المدرب العام دوره هام للغاية في الفريق، واللاعبين لم يحالفهم التوفيق أمام الأهلي».