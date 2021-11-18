موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مواعيد مباريات اليوم وغدًا فى الدوري المصري والألماني والإسباني والفرنسي

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تبدأ اليوم الجولة الرابعة من مباريات الدوري المصري الممتاز ويتضمن جدول مباريات اليوم 4 مباريات، وتلعب 5 مباريات غدًا بينهم مباراة الأهلي والمقاولون، وأيضًا مباراة الزمالك والإسماعيلي.

ويشهد يوم الجمعة أيضًا إقامة مباراة هامة وحيدة في الدوري الألماني هي مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج، ومباراة أخرى الدوري الفرنسي ومباراة وحيدة أيضًا في الدوري الإسباني.

تعتبر مباراة البنك الأهلي وسيراميكا كيلوباترا من أهم مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي البنك الأهلي المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري متساويًا مع نادي الزمالك برصيد 6 نقاط بعد النادي الأهلي ونادي بيراميدز والذين يبلغ رصيد كل منهما 9 نقاط، ونادي غزل المحلة برصيد 7 نقاط.

تقدم المصري اليوم لمتابعيها جدول مواعيد المباريات يوميًا في الدوري المصري والدوريات الأخري والبطولات العالمية.

يلعب النادي الأهلي ضد المقاولون العرب غدًا الجمعة الموافق 19-11-2021، في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر، الساعة 9 بتوقيت السعودية.

تقام مباراة الأهلي والمقاولون على ملعب الأهلي وي السلام، وتنقلها مجموعة قنوات أون تايم سبورت على قناة أون تايم سبورت 2 – Ontime Sports 2 .

يلعب نادي الزمالك ضد الإسماعيلي غدًا الجمعة الموافق 19-11-2021، في تمام الساعة 5.30 مساءا بتوقيت مصر، الساعة 6.30 مساءا بتوقيت السعودية.

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية، وتنقلها مجموعة قنوات أون تايم سبورت، على قناة أون تايم سبورت 1 – Ontime Sports 1 .

جدول مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 18-11-2021

موعد مباراة المقاصة وفاركو، الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر، على قناة أون تايم سبورت 1 – Ontime Sports 1 .

موعد مباراة الشرقية للدخان وفيوتشر، الساعة 5.30 مساءا بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورت 2 – Ontime Sports 2 .

موعد مباراة الاتحاد السكندري والجونة، الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر، على قناة أون تايم سبورت 1 – Ontime Sports 1 .

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورت 2 – Ontime Sports 2 .

جدول مواعيد مباريات الدوري المصري غدًا الجمعة 19-11-2021

موعد مباراة بيراميدز والمصري، الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر الساعة 4 عصرا بتوقيت السعودية، على قناة أون تايم سبورت 2 – Ontime Sports 2 .

موعد مباراة مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش، الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، الساعة 4 عصرا بتوقيت السعودية، على قناة أون تايم سبورت 3 – Ontime Sports 3 .

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي ، الساعة 5.30 مساءا بتوقيت مصر، الساعة 6.30 مساءا بتوقيت السعودية، على قناة أون تايم سبورت 1 – Ontime Sports 1 .

موعد مباراة انبي وسموحة => الجمعة 19-11-2021 الساعة 5.30 مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة 6.30 مساءا بتوقيت السعودية، على قناة أون تايم سبورت 3 – Ontime Sports 3 .

موعد مباراة الأهلي والمقاولون=> الجمعة 19-11-2021 الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر، الساعة 9 مساءا بتوقيت السعودية، على قناة أون تايم سبورت 2 – Ontime Sports 2.

جدول مباريات الدوري الألماني القادمة

موعد مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج.. الجمعة 19-9-2021 الساعة 9.30 مساءا بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات الدوري الإسباني القادمة

موعد مباراة اتليتك بلباو وليفانتي.. الجمعة 19-9-2021 الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر.

جدول مباريات الدوري الفرنسي القادمة

موعد مباراة موناكو وليل.. الجمعة 19-9-2021 الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة.

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