رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو

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قال الدكتور مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن التصعيد الغربي والأمريكي مع روسيا ليس الأخير، مؤكدًا أن الخلل في العلاقات الدولية والتصعيد والتنكر لكل الاتفاقيات والوعود تمارسه الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الخطة هدفها محاصرة روسيا عبر دول الاتحاد السوفيتي.

وأضاف شعيتو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام» عبر فضائية «TeN»، مساء اليوم الأربعاء، أنه أمر مضحك أن تتهم روسيا بحشد قواتها على حدودها فهو شىء طبيعي، ولكن غير الطبيعي أن ترسل أمريكا أساطيلها على بعد 11 ألف كم من بولونيا والبحر الأسود وأكرانيا، كما تبتعد بريطانيا آلاف الكيلو مترات وتحاول المشاركة في الاستفزازات على الحدود الروسية، مؤكدًا أن الوضع خطير من أجل إرضاء أمريكا، خصوصا بعد عودة روسيا للخريطة الدولية والذي لا ترغب فيه أمريكا والغرب.

وأشار إلى بريطانيا وأمريكا يهدفان إلى توريط أوروبا مع روسيا، لافتا إلى أن روسيا لن تتخذ إجراءات أحادية الجانب، ولكن عند حدوث استفزازات ستتحرك، مؤكدأ أن الغرب لا يعينه أوكرانيا ولكن التوتر على الحدود الروسية.

وأوضح أن أغلب الشعب الأوكراني شعب روسي لن يقبل ما يحدث من السلطة الإنقلابية.