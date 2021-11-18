خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح

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قال خالد الدرندلي، المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات النادي الأهلي، إنه ترشح للمنصب مرة أخرى في منافسة أمام خالد مرتجي، عضو المجلس الحالي، وهو ما يزيد من المنافسة على هذا المنصب في الانتخابات.

وأضاف الدرندلي، في تصريحات تليفزيونية، أن الانتخابات دائمًا ما يكون فيها مؤشرات، لكنها ليست مقياس على الإطلاق، موضحًا أن الجمعية العمومية للنادي، واعية للغاية، وستختار الأصلح للنادي.

وأشار إلى أن الجميع يعمل داخل النادي الأهلي لخدمة الكيان، ولا استمرار للخلافات بالنادي، مشددًا أن خبراته في منصب أمانة الصندوق منذ عام 2002، ووقتها لم يكن المنصب غريبًا عليه، حيث تعلم من خبرات والديه منذ أن كان طفلًا.