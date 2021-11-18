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أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة

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أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة

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علق أمير عزمي مجاهد، نجم الأسبق، على عدم وجود مدرب عام في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات تليفزيونية: «كارتيرون كان يشعر بتوهان في مباراة القمة لأنه بدون مساعدين»، مضيفًا :«مع احترامي لجميع الأسماء، ليس من الطبيعي أن تكون هذه هي دكة الزمالك».

وأضاف:«لا يمكن أن نترك الأمور لكارتيرون بعد خسارة القمة من الأهلي بخماسية، كان يجب أن ننظر للسلبيات ونحاسب كارتيرون عن الأخطاء في المباراة».

وأشار :«أشعر أن البعض (مخوف) كارتيرون من المدربين المصريين، رغم أن أسامة نبيه وغيره اشتغلوا معه وتفوقوا»، مشيرًا :«المدرب الفرنسي حصل على بطولة الدوري، ومع احترامي لذلك، لكن نحن نتحدث عن نادي الزمالك، لا يمكن أن نترك الأمور هكذا، احنا خسرنا من الأهلي 5، المباراة ليست فقط بـ 3 نقاط».

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