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خوان براون: هدفي الفوز على في بداية مشواري مع الإسماعيلي

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خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي خوان براون: هدفي الفوز على في بداية مشواري مع الإسماعيلي

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قال خوان براون، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، إنه سعيد بتواجده في ، خاصة بعد استقباله بشكل حافل من جماهير الدراويش، مشددًا أن الفريق يختاج للكثير من الوقت لتصحيح الأوضاع وتحسين النتائج.

وأضاف براون، في تصريحات تليفزيونية، أن الفريق لديه استعداد لتحسين نتائجه في الفترة المقبلة، موضحًا أن مواجهة في بداية مشواره، ستكون صعبة، كون الأبيض يمتلك مدرب ولاعبين على أعلى مستوى.

وأشار إلى أنه سيبذل قصارى جهده أمام الزمالك، من أجل الفوز لإسعاد جماهير الإسماعيلي التي استقبلته بشكل رائع، موجهًا رسالته لهم «ثقوا في اللاعبين واصبروا لنتقدم إلى الأمام في الفترة المقبلة».

واختتم تصريحاته، أن تجربة تدريبه الهلال السعودي، ستساعده كثيرًا على النجاح في الإسماعيلي، لا سيما وأنه ظل 4 سنوات بالسعودية اكتسب خلالها الكثير من الخبرات لتكرار التجربة مع فريق عربي جديد.

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