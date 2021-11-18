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أكد أسامة نبيه، نجم الزمالك ومدرب المنتخب السابق، إنه رفض العمل كمدير كرة في نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه يحب العمل الفني داخل الملعب.

وقال أسامة نبيه في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحياة»: «كارتيرون تفاجئ برحيلي عن الجهاز المعاون معه، بسبب نجاحي معه في الفترة التي قضيتها معه».

وأشار إلى أنه يضع دائما في عقده مع أي نادي بند يسمح له الرحيل إذا طلبه منتخب مصر أو الزمالك.

وتابع :«هذا أيضا ما حدث أثناء التوقيع لنادي زد اف سي الذي كان يبني مشروعا كبيرا، حيث أنهم طلبوا التعاقد معي 4 سنوات ورحلت بعد 4 أشهر».