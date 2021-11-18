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شبانة: 15 مليون جنيه تهدد تعاقد الأهلي مع صفقته الجديدة

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شبانة: 15 مليون جنيه تهدد تعاقد الأهلي مع صفقته الجديدة شبانة: 15 مليون جنيه تهدد تعاقد الأهلي مع صفقته الجديدة

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كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تفاصيل مفاوضات نادي بيراميدز مع محمد حمدي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي، من أجل تجديد التعاقد معه ومنع انتقاله إلى النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر.

وقال محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية :«مسئولو نادي بيراميدز عرضوا مبلغ 15 مليون جنيه على محمد حمدي، ظهير أيسر الفريق لإقناعه بتجديد التعاقد معه في الفترة المقبلة بعد علمهم بتوقيعه للأهلي».

وأشار: «مسئولو بيراميدز يرغبون في الابقاء على اللاعب وعدم رحيله للحاجة إليه والاعتماد عليه بشكل أساسي من جانب إيهاب جلال المدير الفني للفريق».

وينتهي عقد محمد حمدي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، دون العودة إلى ناديه.

المصرى اليوم

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