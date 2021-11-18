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التحالف يشن غارات على مواقع للحوثيين في صنعاء

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التحالف يشن غارات على مواقع للحوثيين في صنعاء التحالف يشن غارات على مواقع للحوثيين في صنعاء

شن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة غارات على مواقع للمليشيا الحوثية الإرهابية في صنعاء نتج عنها انفجارات لمخازن تابعة للحوثيين، وفقا لما أوردته قناة العربية.

ونقلت العربية عن مصادر أن من ضمن المواقع المستهدفة موقع يستخدمه خبراء في الحرس الثوري وحزب الله، بالإضافة انفجارات قوية في قاعدة الديلمي بصنعاء.

وكان التحالف قد أكد أن المطارات المدنية والمدنيين خط أحمر وأنه سيضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني.

وأعلن التحالف في وقت سابق عن إحباط هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة.

وذكر التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت "طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي".

وأشار إلى "تصعيد ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان"، مضيفا: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود".


الوطن السعودية

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