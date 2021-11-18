محمد عودة: لم نحصل على وقت كاف لإعداد غزل المحلة.. والتوقف أثر علينا

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كشف محمد عودة المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن الفريق لم يحصل على وقت كاف للتجهيز للموسم الحالي، خاصة أنه تولى مهمة تدريب الفريق في وقت متأخر.

وقال محمد عودة، في تصريحات تليفزيونية أن النادي نجح في فترة وجيزة في توفير احتياجاته الصيف الماضي، على من تولي تدريب الفريق في وقت متأخر.

وأضاف :«نجحنا في اعداد الفريق بشكل جيد رغم ضيق الوقت، ووفرنا الصفقات التي نحتاجها، وفترة التوقف ليست في مصلحة الفريق لأننا كنا نسير بشكل جيد».

من ناحيته قال معاذ الحناوى لاعب الفريق، أن النتائج الجيدة التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة هي نتاج عمل جماعي وفني للاعبين والجهاز، موضحا أن الفوز على فريق محترم بحجم إنبي قبل التوقف مباشرة من شأنها أن تصب في صالح الفريق«.