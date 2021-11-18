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إعلامي: يرفض انتقال مهاجمه إلى الشرطة العراقي

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إعلامي: الزمالك يرفض انتقال مهاجمه إلى الشرطة العراقي إعلامي: يرفض انتقال مهاجمه إلى الشرطة العراقي

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كشف الإعلامي محمد شبانة، عن رفض مسئولي نادي بيع عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لصفوف الشرطة العراقي بعدما أبدى الأخير رغبته في التعاقد معه.

وقال محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية: «ينتهي عقد عمر السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل».

وكشف:«عرض الشرطة العراقي 300 ألف دولار لضم اللاعب لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك التي تمسكت بضم اللاعب».

واختتم: «تسببت أزمة القيد وعدم قدرة الزمالك على ضم لاعبين في يناير في رفض النادي فكرة التخلي عن مهاجمه مهما كانت الإغراءات»

المصرى اليوم

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