السجن 10 سنوات لعاطل حاول ترويج 50 طربة حشيش في برج العرب بالإسكندرية

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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة، عاطل بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 الف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة. وذلك لمحاولته ترويج ٥٠ طربة لمخدر الحشيش بمنطقة برج العرب.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد جمال شاور وطارق إبراهيم محمد وسامح سعيد سمك وسكرتير الجنايات محمد صالح .

تعود القضية المقيدة برقم 7602 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة برج العرب ،عندما تلقى ضباط المباحث معلومات تفيد قيام المتهم «م.م.ح» عاطل بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش فتم اعداد كمين لضبطه وأثناء تواجد المتهم داخل سيارة بدون لوحات بالطريق الساحلي تم القاء القبض عليه وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارة لإستخدامها في عملية الترويج والمبلغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضة على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم .