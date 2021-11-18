أخبار عاجلة

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام -
محمد شبانة: الزمالك يخطط لعودة هذا الثلاثي في يناير -
طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل -
مجلس الأمن يؤيد الانتخابات الليبية في ديسمبر.. ويطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

السجن 10 سنوات لعاطل حاول ترويج 50 طربة حشيش في برج العرب بالإسكندرية

Print
السجن 10 سنوات لعاطل حاول ترويج 50 طربة حشيش في برج العرب بالإسكندرية السجن 10 سنوات لعاطل حاول ترويج 50 طربة حشيش في برج العرب بالإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة، عاطل بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 الف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة. وذلك لمحاولته ترويج ٥٠ طربة لمخدر الحشيش بمنطقة برج العرب.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد جمال شاور وطارق إبراهيم محمد وسامح سعيد سمك وسكرتير الجنايات محمد صالح .

تعود القضية المقيدة برقم 7602 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة برج العرب ،عندما تلقى ضباط المباحث معلومات تفيد قيام المتهم «م.م.ح» عاطل بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش فتم اعداد كمين لضبطه وأثناء تواجد المتهم داخل سيارة بدون لوحات بالطريق الساحلي تم القاء القبض عليه وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارة لإستخدامها في عملية الترويج والمبلغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضة على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا