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مطرب المهرجانات مسلم: «أقسم بالله مش باخد حاجة من أغاني المهرجانات»

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مطرب المهرجانات مسلم: «أقسم بالله مش باخد حاجة من أغاني المهرجانات» مطرب المهرجانات مسلم: «أقسم بالله مش باخد حاجة من أغاني المهرجانات»

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قال مسلم، أحد مطربي المهرجانات، إن اسمه من ضمن الفنانين المدرجين على قائمة الممنوعين من الغناء بعد قرار نقابة الموسيقيين، لافتًا إلى أن سبب الوقف بعض الأوراق التي يحاول تجهيزها الآن.

وأضاف مسلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام» عبر فضائية «TeN»، مساء اليوم الأربعاء، أنه غنى تترات مثل تتر مسلسل «موسى» وفيلم «ماكو»، لافتًا إلى أنه مغنى في الأوبرا منذ أن كان عمره 8 سنوات.

وتابع: «أنا الحمد لله لم أقول أي لفظ خارج، وأغنية خطر مع حودة بندق مكسرة ، والقرار ظلم الجميع ووضعهم في سلة واحدة، أنا مش زعلان لأن الموضوع معايا في الورق بس، بس كان نفسى ما تحطتش في حتة مطرب مهرجانات».

وأوضح أن حمادة أبواليزيد بالنقابة دعاه إلى تحضير ورقه وفى أقرب وقت سيقدمه للنقابة، متابعًا: «لو منعنوني هيكون أمر ربنا وأكيد مش هاتحصل حاجة وحشة عشان أنا ماشى صح، وأنا دارس مزيكا في مسرح سيد درويش في الإسكندرية».

واستطرد: «أقسم بالله مش باخد حاجة من أغاني المهرجانات، انا مش باخد حاجة من الأغاني على اليوتيوب، واللي بياخد الأرباح شركة الإنتاج، الفلوس اللي بتجيلي من الأفراح والحفلات».

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