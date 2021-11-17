تبون يعين رئيسا للمحكمة الدستورية

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عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة الدستورية.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أنه «تطبيقا للمواد 91 و186 و188 من الدستور، وقع السيد عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية، مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية».

وأضاف البيان أن «المعينين من قبل السيد رئيس الجمهورية هم عمر بلحاج، رئيسا، وليلى عسلاوي، عضوا، وبحري سعد الله، عضوا، ومصباح مناس، عضوا».

كما ضمت المحكمة الدستورية منتخبين وأساتذة قانون دستوري هم «جيلالي ميلودي، وأمال الدين بولنوار، وفتيحة بن عبو، وعبدالوهاب خريف، وعباس عمار، وعبدالحفيظ أوسوكين، وعمار بوضياف، ومحمد بوفرطاس».