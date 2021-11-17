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"السلمان" يقدم أوراق اعتماده مندوبًا للسعودية لدى "برنامج الأمم المتحدة للبيئة"

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"السلمان" يقدم أوراق اعتماده مندوبًا للسعودية لدى "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" "السلمان" يقدم أوراق اعتماده مندوبًا للسعودية لدى "برنامج الأمم المتحدة للبيئة"
بعد رفع حظر العمل الحضوري في المنظمات الدولية بنيروبي

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، أوراق اعتماده للمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي زينب حواء بانغورا، مندوبًا للمملكة العربية لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وموئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-habitat.

يأتي تقديم السفير السلمان لأوراق اعتماده بعد رفع حظر العمل الحضوري في المنظمات الدولية في نيروبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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