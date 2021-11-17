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«السياحة»: استمرار عمل لجان المرور على المنشآت الفندقية لمتابعة إجراءات السلامة

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«السياحة»: استمرار عمل لجان المرور على المنشآت الفندقية لمتابعة إجراءات السلامة «السياحة»: استمرار عمل لجان المرور على المنشآت الفندقية لمتابعة إجراءات السلامة

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قالت وزارة السياحة والآثار، إن د. خالد العناني، وزير السياحة والأثار، وجه خلال متابعته للإجراءات التنفيذية لمعايير السلامة الصحية في المنشآت الفندقية باستمرار عمل اللجان التي تقوم بالمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية.

وأضافت الوزارة في بيان، الأربعاء، أنه استمرار عمل اللجان، للتأكد من مدى التزام المنشآت السياحية بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية وجودة الخدمات المقدمة بها.

جاء ذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة به وضمان صحة وسلامة النزلاء من المصريين والسائحين.

المصرى اليوم

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