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رسام بالملح: رسمت الكعبة وبرج الساعة خلال 3 أيام

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رسام بالملح: رسمت الكعبة وبرج الساعة خلال 3 أيام رسام بالملح: رسمت الكعبة وبرج الساعة خلال 3 أيام

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قال الفنان هاني نجيدي، رسام بالملح، إنه رسم الكعبة وبرج الساعة خلال 3 أيام، معقبًا: «دي أطول رسمة أخذت مني وقت، كنت برسم كل يوم 8 ساعات بشكل متواصل».

وتابع «نجيدي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن قام باستخدام المسامير للرسم، حيث قام برسم لوحة للشيخ محمد متولي العشراوي من خلال المسامير، وكانت النتيجة جيدة للغاية، معقبًا: «كان لدي تحدي مع نفسي لرسم بالمسامير، ولكن بفضل الله نجحت في هذا الامر بصورة كبيرة للغاية»

وأشار إلى أن الرسم بالملح شيء مميز للغاية، متمنيًا أن يقوم بإعداد اكاديمية لتعليم الرسم بالملح، وبعض الادوات الأخرى، معقبًا: «لم أتعلم الرسم من احد، وهذا الامر حدث من خلال الاستكشاف، وهذا أخذ مني وقت كثير للغاية»

وأشار إلى أنه قام برسم البيج رامي خلال أربع ساعات، لافتَا إلى أن هذه الصورة تحتوي على الكثير من التفاصيل، مشيرًا إلى أن استطاع أن يقلل الوقت في الانتهاء من الرسومات المختلفة من خلال الخبرة والممارسة.

المصرى اليوم

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