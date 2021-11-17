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إعادة انتخاب لعضوية المجلس التنفيذي لـ«اليونسكو» حتى 2025

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إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لـ«اليونسكو» حتى 2025 إعادة انتخاب لعضوية المجلس التنفيذي لـ«اليونسكو» حتى 2025

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أُعيد انتخاب لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2021 – 2025 وذلك عقب حصولها على 130 صوتًا خلال الانتخابات التي عُقدت اليوم 17/11/2021 في إطار المؤتمر العام للمنظمة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لفترات متتالية يمثل اعترافاً دولياً بدور مصر الفعال ومكانتها داخل منظومة الأمم المتحدة بشكل عام وفي اليونسكو بشكل خاص، مبرزًا العلاقات التاريخية التي تربط مصر بتلك المنظمة، ومشاركة رئيس الجمهورية قبل أيام في احتفالية المنظمة بمناسبة ذكرى مرور 75 عاماً على إنشائها.

كما أوضح حافظ أن ذلك الفوز يأتي تكليلاً للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وسفاراتها وبعثاتها بالخارج لحشد الأصوات لصالح إعادة انتخاب مصر لعضوية ذلك المجلس المهم.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس التنفيذي يُعد الجهاز الإداري الأهم باليونسكو، تلك المنظمة التي تضطلع بدور فريد في ترسيخ أسس السلام والتنمية من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما في ذلك تنفيذ برامج التنمية والتعليم والتدريب المهني وحماية التراث والاتصال والمعلومات، والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

المصرى اليوم

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