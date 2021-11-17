أخبار عاجلة

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام -
محمد شبانة: الزمالك يخطط لعودة هذا الثلاثي في يناير -
طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل -
مجلس الأمن يؤيد الانتخابات الليبية في ديسمبر.. ويطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فروسية حائل" يقيم حفل سباقه الثالث للموسم الحالي على دعم إدارة الميدان

Print
الإدارة قامت بتسمية أشواط الحفل الثالث بكؤوس تحمل أسماء أعضاء المجلس

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل حفل سباقه الثالث للموسم الحالي اليوم الأربعاء على دعم إدارة الميدان.

و‏تقديرًا لما قدمه أعضاء مجلس إدارة الميدان ‎من دعم لسباقات الميدان خلال الثلاثة مواسم الماضية؛ فقد قامت الإدارة بتسمية أشواط الحفل الثالث بكؤوس تحمل أسماءهم، حيث بتسمية الأشواط الخمسة: كأس "سعود بن منصور العمار"، وكأس"نواف بن إبراهيم الرخيص"، وكأس "فارس بن سالم الصنهات"، وكأس "نايف بن عبدالكريم الجميل"، وكأس"عواد بن جزاع الرضيمان"، وذلك بميدان الفروسية بمنطقة حائل.

وتكوّن السباق من خمسة أشواط ومسافتها 2000م وفاز بالشوط الأول للدرجة مبتدئة الجواد "بعيد المغازي" للمالك والمدرب راشد مناحي الهمزاني، والخيال أحمد العتيبي.

وفازت بالشوط الثاني مفتوح مواليد 2019م الفرس "شقراء حائل" لمالك أسطبل الحمدانيات والمدرب سالم سليمان الفهد، بالخيال البراء المحيميدي.

وحققت الفرس "عايفه" المركز الأول في الشوط الثالث لمفتوح أفراس للمالك صقر عبيد العبيد، والمدرب علي عبيد العبيد، بالخيال نواف الفيروز.

وانتزع صدارة الشوط الرابع الجواد "باجل العز" لشالح مطني الشمري، بالمدرب خالد رشيد الهاملي، والخيال عبدالعزيز الصائغ.

فيما كسب الجواد "الهذب" الشوط الخامس للدرجة الأولى حتى الثالثة لماجد صلال العكيرش، والمدرب محمد عويد الشمري، بالخيال محمد الفهيد.

وفي نهاية السباقات سلم أعضاء مجلس الإدارة عواد الرضيمان، ونواف الرخيص، وفارس الصنهات، وسعود العمار، الكؤوس للفائزين بالأشواط، بحضور مدير عام الميدان بندر التبيناوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمانة جدة والمرور يعلنان إغلاق طريق "فيصل بن فهد" للمتجهين

أمانة جدة والمرور يعلنان إغلاق طريق "فيصل بن فهد" للمتجهين

"الفيتامين الأهم".. ارتفاعه يُسبِّب الإصابة بالتبول المفرط والفشل الكلوي

"الفيتامين الأهم".. ارتفاعه يُسبِّب الإصابة بالتبول المفرط والفشل الكلوي

الشباب يواجه الرائد وعينه على الصدارة .. وضمك يخشى صحوة الفتح

الشباب يواجه الرائد وعينه على الصدارة .. وضمك يخشى صحوة الفتح

"الداخلية" تشارك في مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"

"الداخلية" تشارك في مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"