"فروسية حائل" يقيم حفل سباقه الثالث للموسم الحالي على دعم إدارة الميدان

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الإدارة قامت بتسمية أشواط الحفل الثالث بكؤوس تحمل أسماء أعضاء المجلس

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل حفل سباقه الثالث للموسم الحالي اليوم الأربعاء على دعم إدارة الميدان.

و‏تقديرًا لما قدمه أعضاء مجلس إدارة الميدان ‎من دعم لسباقات الميدان خلال الثلاثة مواسم الماضية؛ فقد قامت الإدارة بتسمية أشواط الحفل الثالث بكؤوس تحمل أسماءهم، حيث بتسمية الأشواط الخمسة: كأس "سعود بن منصور العمار"، وكأس"نواف بن إبراهيم الرخيص"، وكأس "فارس بن سالم الصنهات"، وكأس "نايف بن عبدالكريم الجميل"، وكأس"عواد بن جزاع الرضيمان"، وذلك بميدان الفروسية بمنطقة حائل.

وتكوّن السباق من خمسة أشواط ومسافتها 2000م وفاز بالشوط الأول للدرجة مبتدئة الجواد "بعيد المغازي" للمالك والمدرب راشد مناحي الهمزاني، والخيال أحمد العتيبي.

وفازت بالشوط الثاني مفتوح مواليد 2019م الفرس "شقراء حائل" لمالك أسطبل الحمدانيات والمدرب سالم سليمان الفهد، بالخيال البراء المحيميدي.

وحققت الفرس "عايفه" المركز الأول في الشوط الثالث لمفتوح أفراس للمالك صقر عبيد العبيد، والمدرب علي عبيد العبيد، بالخيال نواف الفيروز.

وانتزع صدارة الشوط الرابع الجواد "باجل العز" لشالح مطني الشمري، بالمدرب خالد رشيد الهاملي، والخيال عبدالعزيز الصائغ.

فيما كسب الجواد "الهذب" الشوط الخامس للدرجة الأولى حتى الثالثة لماجد صلال العكيرش، والمدرب محمد عويد الشمري، بالخيال محمد الفهيد.

وفي نهاية السباقات سلم أعضاء مجلس الإدارة عواد الرضيمان، ونواف الرخيص، وفارس الصنهات، وسعود العمار، الكؤوس للفائزين بالأشواط، بحضور مدير عام الميدان بندر التبيناوي.

