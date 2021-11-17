الخطيب يهنئ أبطال الأهلي على التتويج بدوري مرتبط السلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي بعد الفوز بدوري المرتبط مساء اليوم، على حساب نادي الاتحاد السكندري.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبي الأهلي وروحهم العالية وإصرارهم على الفوز بالبطولة، لا سيما في مواجهة فريق محترم ويملك عناصر جيدة.

وأكد محمود الخطيب أن الفوز بدوري المرتبط يُحمل لاعبي الأهلي وجهازهم الفني مسئولية كبيرة، خاصة أن هناك تحديات عديدة تنتظر الفريق في الفترة القادمة، ولا بد من مضاعفة الجهد والتركيز للحفاظ على مسيرة الانتصارات وإسعاد أعضاء وجماهير الأهلي.

وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط للمحترفين، بعدما نجح في التغلب على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 70-67 في إياب الدور النهائي، الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وكان فريق المرتبط 18 سنة قد حقق الفوز أيضًا على الاتحاد بنتيجة 84-69 في مباراة الإياب، بعد أن تغلب عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 83-59، بينما خسر فريق الرجال في لقاء الذهاب بنتيجة 83-77، قبل أن يعود اليوم ويحقق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 70-67 ليحصد الفريق اللقب.