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الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بلقب دوري مرتبط السلة

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الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بلقب دوري مرتبط السلة الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بلقب دوري مرتبط السلة

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توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط للمحترفين، بعدما نجح في التغلب على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 70-67 في إياب الدور النهائي، الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وكان فريق المرتبط 18 سنة قد حقق الفوز أيضًا على الاتحاد بنتيجة 84-69 في مباراة الإياب، بعد أن تغلب عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 83-59، بينما خسر فريق الرجال في لقاء الذهاب بنتيجة 83-77، قبل أن يعود اليوم ويحقق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 70-67 ليحصد الفريق اللقب.

وبدأت رحلة «رجال سلة الأهلي» إلى نهائي بطولة دوري المرتبط من خلال الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عروضًا قوية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

وواصل «رجال سلة الأهلي» مسيرة الانتصارات في الدورة المجمعة الثانية من خلال الفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وسبورتنج بنتيجة 85-71، ثم تغلب على القناة في دور الـ16 بنتيجة 79-61 ذهابًا، ثم الفوز في مباراة الإياب بنتيجة ٧١-٥٩، ثم الفوز على الاتصالات بنتيجة 74-65 في الذهاب والفوز اعتباريًّا في العودة، ثم تخطى عقبة الجزيرة بنتيجة 70-69 في الذهاب والفوز إيابًا بنتيجة 76-72.

المصرى اليوم

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