حنان يوسف تشارك في المؤتمر الفكري الأول للمعهد العالمي للتجديد العربي بتونس

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شاركت الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام ورئيسة المنظمة العربية للحوار، ورئيسة وحدة الدراسات الإعلامية بالمعهد العالمي للتجديد العربي، الأربعاء، في أعمال المؤتمر الفكري الأول للمعهد العالمي للتجديد العربي، والذي عقد بمدينة الحمامات التونسية.

وقالت «يوسف» في مداخلتها حول العلاقة بين الإعلام وأطر التجديد في الوطن العربي في الجلسة الرئيسية بعنوان «الإعلام والتكنولوجيا» إن «وسائل الإعلام لا تنفصل عن واقعها وبيئتها ومجتمعها، لأنها تعبر عن هذا الواقع بصدق وشفافية، رغم الإبداع المطلوب والخيال في بعض الأحيان».

وأضافت أنه «يلاحظ في هذا الشأن أن بعض هذه المؤسسات قد أفرغت من المحتوى الإعلامي مضمونه وجعلته إعلاما خاليا من أخلاقيات العمل»، مستندة في ذلك إلى «أساليب التحريض الطائفي، العرقي والديني، التحفيز المعنوي والمادي وإرساء خطاب الكراهية والتطرف في الرأي».

‎وأشار «يوسف» إلى «تراجع قيم المهنية والتوازن في المحتوي الاعلامي والاختلاط السلبي بين مفهومي الحرية والمسؤولية الاجتماعية في الخطاب الاعلامي نتج عنه اداء إعلامي يبعث على الكراهية».

وقدمت الدكتورة حنان يوسف رؤية حول كيفية قيام الاعلام العربي بدعم مسارات التجديد، مؤكدة أنه «يجب على الإعلام العربي أن يعتمد على رؤية استراتيجية بمصفوفة قضايا واضحة ليعرف الإعلام ما يريد أن يقدم من قيم ومشروعات التجديد العربي مع العمل على التدفق المكثف كما وكيفا لكل مسارات التجديد العربي في مضامين الإعلام العربي البديل ويسعى إلى تحقيقه والتوازي في الاهتمام بين منصات الإعلام الجديد ووسائل الإعلام الأخري ليتناسب مع كافة فئات الجمهور المستهدف».

ودعت إلى طرح سيناريو اعلامي جديد يبني على التأزر الاجتماعي لمفهوم التجديد بديلا عن السيناريوهات الاعلامية السائدة ما بين السيناريو المرجعي أو الديني أو التفكيكي وهي سيناريوهات رجعية لا تحقق تقدما أو دعما لمفهوم التجديد«.

كما قدمت الدكتورة حنان يوسف ورقة بحثية أخرى تحت عنوان «الاتجاهات النقدية للاعلام العربي في دعم قضايا التجديد- صورة المرأة نموذجًا»، حيث قالت إن «صورة المرأة العربية قد حظيت في وسائل الإعلام باهتمام ويثار معها التساؤل: هل قدمت قضايا المراة العربية في اطار مرجعي من منطلق مفهوم التجديد ام انحصرت المعالجات في قوالب تقليدية بالية»، مشيرة إلى أن «الدراسة سعت إلى بناء اطر تجديد في صورة المرأة في الإعلام العربي كنموذج لمعالجات اعلامية تبني على اطر التجديد لقضايا المجتمع العربي يساهم فيه جميع قطاعات الامة العربية في إعادة بناء الوطن العربي».

كما ترأست «يوسف» جلسات الابحاث العلمية لوحدة الدراسات الاعلامية التي تضمنت عدد من بحوث الاعلام العربي المتميزة.

وفي ختام المؤتمر، كرّم الاستاذ الدكتور خضير المرشدي رئيس المعهد العالمي للتجديد العربي، الدكتورة حنان يوسف، على مشاركتها وجهودها في مجال الدراسات الإعلامية لدعم قضايا التجديد.