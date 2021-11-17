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وزارة الصحة تبرّر ارتفاع إصابات إربد بفتح " جابر " والتجمعات

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وزارة الصحة تبرّر ارتفاع إصابات إربد بفتح " جابر " والتجمعات وزارة الصحة تبرّر ارتفاع إصابات إربد بفتح " جابر " والتجمعات

جى بي سي نيوز  :-   ناقش خبراء صحيون الوضع الوبائي في الأردن، ودور الشراكة الفاعل باحتواء جائحة كورونا والدروس المستفادة منها للنظام الصحي، ودور المجتمع المدني في مواجهتها، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

واستعرض الدكتور البلبيسي الوضع الوبائي في الأردن؛ حيث أن المنحنى الوبائي بارتفاع، وسبب زيادة حالات أول أمس زيادة عدد الفحوصات، وبالتالي ارتفاع عدد الحالات المسجلة.

وأضاف أن 30 بالمئة من الحالات تتراوح أعمارهم بين 10 – 17 سنة، مؤكدا أن غالبية الوفيات هم ممن تجاوزت أعمارهم الـ 65 عاما، وفي هذه الجزئية، أوضح أن الوفيات هنا تنقسم إلى وفيات كورونا، ووفيات مضاعفات كورونا.

وأشار البلبيسي إلى أن محافظة إربد سجلت الثلاثاء أعلى نسبة إصابات، بسبب فتح حدود جابر، والتوسع في إقامة التجمعات بنسبة 10.8 بالمئة من إجمالي نسبة الحالات المسجلة.

جي بي سي نيوز

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